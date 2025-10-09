Diputados piden a canciller indagar más sobre caso de generaleño Randall Gamboa

Investigar más sobre lo que ocurrió al generaleño, Randall Gamboa, tras irse de manera irregular a los Estados Unidos y hoy estar en una cama de un hospital, fue la petición que hicieron diputados al Canciller, Arnoldo André, durante la participación del jerarca en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios del pasado siete de octubre.

En una camilla del salón de medicina de varones del Hospital Escalante Pradilla, se encuentra Randall Gamboa, quien sigue en condición delicada.

Gamboa, vecino de Pérez Zeledón, se fue el 25 de diciembre del año anterior a los Estados Unidos de manera irregular, luego fue detenido y tras meses de angustia, fue encontrado en condiciones delicadas de salud.

Fue trasladado a Costa Rica en un vuelo desde los Estados Unidos, luego al Hospital San Juan de Dios y de ahí al Escalante Pradilla, donde se encuentra recibimiento tratamientos.

A esta petición se suma el diputado del PUSC, Carlos Felipe García, quien contó que Randall era una persona cercana.

Por ello, pidió que se investigue más sobre este hecho.

El canciller, reconoció que sabe del caso y que personalmente, le está dando seguimiento.

André, mencionó que este caso debe ser aclarado.