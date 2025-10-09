Dirigente pide explicaciones sobre redirección de recursos de las comunidades para la policía municipal

Con gran molestia, se hizo presente a la sesión municipal del martes siete de octubre, Yahaira Bartels, presidenta de la Asociación de Desarrollo de San Ramón Norte en Pérez Zeledón, quien pidió explicaciones sobre la redirección de recursos que iban destinados a proyectos comunales y que ahora son para la Policía Municipal.

Detalló que, en abril anterior, la alcaldía por medio de sesiones ampliadas con los consejos de distritos se habló de definir las partidas específicas, de las cuales, a San Ramón Norte le correspondía una.

Sin embargo, el 7 de agosto, en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, se discutió el oficio para la creación de los puestos para la Policía Municipal y que tras una consulta de los recursos el alcalde, este indica que hay un acuerdo de todos los consejos de distrito, para que los recursos sean redireccionados.

De ahí que la dirigente, cuestionó por qué no se ha llamado a la reunión a las asociaciones de desarrollo para hablar de este cambio.

Por lo que solicitó las fechas de reuniones y el acta del Consejo del Distrito de Páramo, donde se informe sobre el no dar estas partidas.

Tras su exposición, regidores independientes, indicaron que la creación de la policía municipal no tiene un presupuesto sostenible y hasta precisaron que no se debió crear por “moda”.

Al respecto, el alcalde, Emanuel Ceciliano, fue enfático en hablar de la necesidad de contar con este cuerpo policial.

Mientras que la presidenta municipal, Andrea Herrera, aclaró sobre la asignación de recursos.

Tras estas posiciones, la presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de San Ramón Norte, pidió respeto para las agrupaciones y más que ya tenían previsto realizar proyectos con los recursos que les iban a girar.

Cabe indicar, que el alcalde, precisó que darán una respuesta por escrito por las consultas hechas.