Movimiento condena situación de Israel a Gaza y pide al Concejo Municipal de Pérez Zeledón pronunciarse

Los representantes del Colectivo Causa Sur, se hicieron presente la noche del martes a la sesión del Concejo Municipal de Pérez Zeledón, con el fin de presentar una moción y pedir a los regidores, que se pronuncien en contra de lo que sucede con el conflicto Israel – Gaza.

Asimismo, que rechacen la negociación de un Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica e Israel.

Los regidores, opinaron a favor de una moción que presentaron en la organización, pero consideran que es importante que se analice el tema en una comisión.

La moción solo tuvo tres votos a favor de Andrea Herrera, Edgar Mena, Josefa Fallas, por lo que fue enviada a la Comisión de Gobierno y Administración, para su análisis.