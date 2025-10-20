Personas quienes saben leer y escribir podrán realizar prueba para obtener certificación

Durante dos semanas, se harán las pruebas de certificación para quienes saben leer y escribir, pero que no tienen su título de la primaria.

Si usted es una persona joven o adulta, está en busca de empleo y aún no tiene título de conclusión de estudios de Primaria, puede optar por solicitar una constancia de lectoescritura y otra de conocimientos básicos en Matemáticas al Ministerio de Educación Pública (MEP).

En el caso de la dirección regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Zeledón, estas pruebas serán del 17 al 28 de noviembre, en un horario de siete de la mañana a tres de la tarde.

Se trata de dos constancias: una que certifica que las personas saben leer y escribir y otra que acredita que posee conocimientos básicos en Matemáticas básicos.

La prueba de lectoescritura consiste en hacer una redacción a partir de una imagen y leer un texto en voz alta.

Este servicio se alinea con la estrategia gubernamental BRETE, cuyo objetivo es facilitar los procesos de empleabilidad e inserción laboral de las personas en todo el país.

Asimismo, motivan a esta población para que continúe sus estudios en primaria.

La estrategia Brete del MEP es una iniciativa para mejorar la empleabilidad de las personas, conectando la oferta y la demanda de trabajo.

Esto se logra mediante la alineación de la oferta educativa con las necesidades del mercado laboral, ofreciendo capacitación en áreas de alta demanda como inglés e habilidades digitales.

El MEP también participa en ferias de empleo y busca conectar a estudiantes con oportunidades laborales o de formación

Para mayor información, puede comunicarse al contacto: 2771-3417 en la extensión 3215.