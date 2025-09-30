El 15 de octubre se cierra plazo de recepciones para ser parte de la Policía Municipal

Desde el 12 de setiembre y hasta el 15 de octubre, es el plazo para que las personas interesadas en trabajar en la Policía de Municipal de Pérez Zeledón, presenten sus ofertas.

La Municipalidad de Pérez Zeledón, tiene ese periodo de recepción. Los puestos son: policía Nivel A, policía Nivel B ( de Tránsito) y coordinador de Policía Municipal.

¿Qué debes hacer? Cumplir con los requerimientos establecidos para cada puesto, preparar un solo archivo PDF que incluya el currículum Vitae, cartas de referencia, experiencia (demostrable mediante constancia emitida por el Proceso de Recursos Humanos) y los atestados.

Además, es obligatorio completar el formulario de inscripción para el registro de oferentes, que se encuentra disponible en la página en Facebook de la Municipalidad.

La información se envía el archivo al correo: registropolicial@mpz.go.cr

La creación de 10 plazas para el inicio de la Policía Municipal, fueron incluidas dentro del Presupuesto Ordinario de la Municipalidad de Pérez Zeledón para el año 2026, lo que significa un monto de 170 millones de colones.

Se espera que a inicios del 2026, se inicia con este proyecto.

10 son para la Policía Municipal, de las cuales, siete para estar en la calle, dos más que tendrán rango de tránsito y una jefatura.

Días atrás, además, se dio a conocer que para este cuerpo policial, se cuenta ya con 11 unidades, nueve de pistolas y dos revólveres, en buen estado.

La intención es trabajar de la mano con la Fuerza Pública y el sistema de cámaras de vigilancia que hay en la ciudad.