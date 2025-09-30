Primer Colegio Técnico Indígena en Latinoamérica estará en Coto Brus

Este martes 30 de setiembre, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, anunció la transformación del Colegio Académico Indígena La Casona en el distrito de Limoncito, cantón de Coto Brus, a la modalidad de Colegio Técnico Profesional (CTP).

Con este proyecto 261 estudiantes se verán beneficiados y podrán optar por las diferentes carreras técnicas que se impartirán: contabilidad de costos, diseños de productos industriales textiles propios de la zona y turismo rural, lo que brinda a la población acceso a mejores oportunidades laborales en el futuro.

Este centro educativo fundado en el año 2006, es la única institución secundaria pública ubicada dentro de un territorio indígena y atiende a una población estudiantil diversa, proveniente de comunidades dispersas y de difícil acceso.

El cambio de modalidad a Colegio Técnico se realizará gradualmente, iniciando con los niveles de sétimo y décimo año en el curso lectivo 2026, seguidos de octavo y undécimo en el 2027 y noveno año en el 2028.

También se le comunicó a los puntarenenses la construcción del Liceo Rural Bahía Drake, que inicia el próximo 27 de octubre. 103 estudiantes de la zona se verán beneficiados, ya que las instalaciones actuales no reúnen condiciones adecuadas para su pleno desarrollo educativo.

Esta obra cuenta con una inversión superior a los ₡ 349 millones que incluirá: cinco aulas académicas, una batería sanitaria, comedor, y obras complementarias.

El anuncio se realizó durante el Consejo de Gobierno, realizado en la provincia de Puntarenas.