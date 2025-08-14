El 19 de agosto será la gran celebración del 50 Aniversario del Parque Nacional Chirripó

San Gerardo de Rivas se llena de actividades. El Área de Conservación La Amistad Pacífico tiene la agenda lista para celebrar los 50 años de fundación del Parque Nacional Chirripó.

El festejo será el martes 19 de agosto, iniciando en la mañana con actividades en diferentes centros educativos.

Luego, a las cuatro de la tarde en el salón comunal, se tendrá el acto protocolario, con la participación de diferentes autoridades e invitados especiales.

Habrá entrega de reconocimientos, un encuentro de guardaparques y pioneros del Parque Nacional, entre otras.

Este año 2025, es de celebración, pues ya se realizaron varias actividades y se tienen otras agendas como subir La Antorcha hasta el punto más alto del país el 14 de setiembre.

Mucha historia, tiene el Parque en estas cinco décadas.

Un año de festejo, de destacar lo que significa el Parque Nacional Chirripó.