Este 17 de agosto es el gran encuentro cultural en Linda Vista de Rivas

Tras culminar su primer ciclo de encuentros comunitarios, la comunidad de Linda Vista de Rivas en Pérez Zeledón, tendrá su actividad final, llena de arte y cultura.

Será este domingo 17 de agosto, de nueve de la mañana a y siete y media de la noche, en el Rancho Caleth.

Habrá una feria de emprendimientos locales, con artesanías, comida, servicios profesionales y más.

Se suman los juegos tradicionales, partido de fútbol en botas, bingo tradicional, conversatorio comunitario y nueve presentaciones escénicas: teatro, danza, circo y cuentacuentos.

La entrada es gratuita y será un día para celebrar la unión a través del arte, apoyar a emprendedores compartir con mamá en su día y disfrutar de la diversidad cultural.

La Asociación de Desarrollo tendrá comida típica y artistas nacionales compartirán su talento.

Esta actividad se logra por medio del Fondo Puntos de Cultura de la Dirección de Gestión Sociocultural del (MCJ), la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Linda Vista, Gestor Sociocultural CR y los artistas.

Previo a esta actividad final, tuvieron mini encuentros artístico-culturales, que fortalecieron la identidad local a través del arte, la reflexión y la tradición.