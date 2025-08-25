El 20 de setiembre será la audición para escoger las bandas de Pérez Zeledón para el desfile del Festival Luces de Valle 2025

Este año, la Comisión Organizadora del Festival Luces del Valle 2025, tendrá una actividad de audición con el fin de seleccionar las agrupaciones de Pérez Zeledón que participarán en el desfile del seis de diciembre.

La actividad será el sábado 20 de setiembre a partir de las ocho de la mañana en el Polideportivo en San Isidro de El General.

Esto es diferente a la modalidad anterior, que se hacía la elección de las bandas en el desfile del 15 de setiembre.

Se tiene fecha límite de inscripción, con el fin de tener las horas de audiciones.

e esperan seleccionar en cuatro categorías.

Ya se tienen las fechas del Festival Luces del Valle para que las anote.

De esta manera, este año se quiere hacer algo diferentes para la selección de las bandas del cantón para el desfile.