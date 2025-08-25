Con tres años de servicio, el crematorio de Vida Eterna es una alternativa accesible y de calidad

Con presencia en Pérez Zeledón, Vida Eterna, ofrece servicios funerarios integrales, entre ellos la cremación, teniendo sus propias instalaciones.

Este servicio fue inaugurado en agosto de 2022 y desde entonces a la fecha, 176 personas fallecidas han sido cremadas durante estos 3 años de servicio a la comunidad.

Los clientes eligen este servicio por su precio competitivo, mayor facilidad logística al trasladar al fallecido y una solicitud expresa de la persona que falleció quien no quería exponer su cuerpo al proceso de descomposición tras un entierro convencional.

El adquirir este servicio, va en incremento.

Cabe indicar, que la cremación se asocia cada vez más con una reducción del impacto ambiental y menor presión sobre espacios físicos.

De ahí que, en Vida Eterna, se dispone de un paquete de cremación ecológica, que incluye una urna biodegradable, elaborada con materiales naturales que permiten que las cenizas se integren al ciclo de la vida sin generar residuos contaminantes y un arbusto Rocío de Oro para que pueda ser sembrado en homenaje a la persona fallecida.

Además, cada vez que una familia elige la cremación está apoyando la protección del ambiente a nivel local, ya que, por cada cremación, destinan un aporte económico a FUDEBIOL.

La cremación es el proceso de disposición del cuerpo mediante calor intensivo, reduciéndolo a “cenizas”.