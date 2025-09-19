El 23 de octubre será la audiencia pública sobre el Plan Integral de los Residuos Sólidos de Pérez Zeledón

Con el fin de que la población conozca sobre el Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos de Pérez Zeledón, es que se llevará a cabo una audiencia pública el 23 de octubre a partir de la una de la tarde en el Complejo Cultural en San Isidro de El General.

Así se dio a conocer por medio de un informe de la Comisión de Asuntos Ambientales del Concejo Municipal.

El acuerdo fue aprobado de manera unánime con los nueve votos.

Esta convocatoria debe ser publicada previamente en La Gaceta.