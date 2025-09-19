Esta es la lista oficial de los participantes en audiciones para el Festival Luces del Valle y horario

Por primera vez se hará esta actividad. A diferencia de años pasados, cuando se hacía la elección de las bandas de Pérez Zeledón para el desfile del Festival Luces del Valle en el desfile patrio, este 2025, tomaron la decisión de hacerlo diferente.

Este sábado 20 de setiembre a partir de las ocho de la mañana, se llevará a cabo una audición para la selección de las bandas que formarán parte del desfile del seis de diciembre.

Serán cuatro elecciones: banda de escuela, banda de colegio, banda de centro educativo mixto y una de independientes o grupo de baile.

Estas son las bandas participantes y los horarios.

Agrupación Hora Banda Rítmica Escuela Villa Ligia 8:00 Unidad Pedagógica José Breiderhoff 8:15 Banda de Marcha Brunca 8:30 Banda del Liceo Fernando Volio Jiménez de Palmares 8:45 Banda Rítmica Liceo de San Pedro 9:00 Banda Liceo Unesco 9:15 Banda Liceo Nocturno de Pérez Zeledón 9:30 CTP Ambientalista Isaías Retana Arias 9:45 CTP San Isidro 10:00 Banda Autónoma Brunka 10:15 Banda Independiente Alfa Elemental 10:30 Banda Independiente de San Rafael de Platanares 10:45 Banda Independiente Arcángel Miguel 11:00 Agrupación Dejando Huella 11:30 Compañía Folclórica Herencias Costarricenses 11:45 Grupo Independiente Bastoneras PZ 12:00 Fuente: Comisión Festival Luces del Valle

Los jueces serán:

Joshua González Castro, Esteban Josué Mena Cascante y Alejandro Mena Abarca.

La próxima semana se esperan dar los resultados.

De esta manera, se integrarían a las delegaciones del desfile.