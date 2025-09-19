Esta es la lista oficial de los participantes en audiciones para el Festival Luces del Valle y horario

Por primera vez se hará esta actividad. A diferencia de años pasados, cuando se hacía la elección de las bandas de Pérez Zeledón para el desfile del Festival Luces del Valle en el desfile patrio, este 2025, tomaron la decisión de hacerlo diferente.
Este sábado 20 de setiembre a partir de las ocho de la mañana, se llevará a cabo una audición para la selección de las bandas que formarán parte del desfile del seis de diciembre.
Serán cuatro elecciones: banda de escuela, banda de colegio, banda de centro educativo mixto y una de independientes o grupo de baile.
Estas son las bandas participantes y los horarios.
|Agrupación
|Hora
|Banda Rítmica Escuela Villa Ligia
|8:00
|Unidad Pedagógica José Breiderhoff
|8:15
|Banda de Marcha Brunca
|8:30
|Banda del Liceo Fernando Volio Jiménez de Palmares
|8:45
|Banda Rítmica Liceo de San Pedro
|9:00
|Banda Liceo Unesco
|9:15
|Banda Liceo Nocturno de Pérez Zeledón
|9:30
|CTP Ambientalista Isaías Retana Arias
|9:45
|CTP San Isidro
|10:00
|Banda Autónoma Brunka
|10:15
|Banda Independiente Alfa Elemental
|10:30
|Banda Independiente de San Rafael de Platanares
|10:45
|Banda Independiente Arcángel Miguel
|11:00
|Agrupación Dejando Huella
|11:30
|Compañía Folclórica Herencias Costarricenses
|11:45
|Grupo Independiente Bastoneras PZ
|12:00
|Fuente: Comisión Festival Luces del Valle
Los jueces serán:
Joshua González Castro, Esteban Josué Mena Cascante y Alejandro Mena Abarca.
La próxima semana se esperan dar los resultados.
De esta manera, se integrarían a las delegaciones del desfile.