Atletas enfrentaron las pruebas de pista y campo de juegos estudiantiles

Este martes 30 de junio se tramitó la fase regional de pista y campo en la categoría c, con esta actividad se cerró el calendario del primer periodo de Juegos Deportivos Estudiantiles 2026 en Pérez Zeledón.
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