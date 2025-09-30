El Liceo Unesco en femenino y en CTP AIRA en masculino, son los campeones en futbol sala categoría C

Campeones regionales. El Liceo Unesco es campeón en femenino y el Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isaías Retana de Pedregoso en masculino, en futbol sala categoría C en los Juegos Estudiantiles.

Estos son los resultados.

En femenino:

Campeón: Liceo Unesco

Segundo lugar: Liceo Rural Río Nuevo

Tercer lugar: Liceo Las Mercedes

En masculino

Campeón: CTP AIRA de Pedregoso

Segundo lugar: CTP de General Viejo

Tercer lugar: Liceo Fernando Volio

Los encuentros deportivos fueron este martes 30 de setiembre en el gimnasio del Polideportivo en San Isidro de El General.

El futbol sala es uno de los deportes más gustados por los estudiantes.

El 15 de octubre, serán ambas finales. En femenino, el Liceo Unesco tendrá que ir a Finca Laurel de Naranjo y la masculina en San Vito de Coto Brus, donde estará presente el CTP AIRA.