En enero, buses podrán ocupar el 100 % de su aforo con usuarios de pie

Desde el 1° de enero del 2022, las unidades de ruta regular podrán llevar a usuarios de pie según su capacidad plena, siempre y cuando no llueva. La cifra se puede verificar en la tarjeta de capacidad que debe llevar cada unidad en la que se indica cuántos asientos tiene el bus y cuántos usuarios pueden viajar de pie. Esta medida fue anunciada el pasado 15 de diciembre por parte de las autoridades sanitarias de nuestro país. Cabe destacar que esto solo rige solamente en horas pico de la mañana y tarde. Desde el Consejo de Transporte Público (CTP) se hace de nuevo un llamado a todos los usuarios del transporte público, pero también a los choferes de taxi y de buses para que unan esfuerzos con el fin cumplir con todas las medidas, utilizar correctamente la mascarilla en todo momento y aplicarse alcohol en gel antes y después de abordar las unidades. Según las recomendaciones sanitarias, las unidades deben llevar sus ventanas abiertas si no llueve, esto con el fin de generar corriente de aire. Es importante procurar no hablar o comer durante los viajes. El CTP también les recuerda a los usuarios del transporte público la importancia de reportar cualquier inconformidad sobre el servicio que reciben, esto mediante el formulario digital de la entidad, el cual se encuentra en el sitio Web, www.ctp.go.cr, en la pestaña denominada “Inconformidades”.