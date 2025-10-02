En noviembre será la celebración del 30 Aniversario de la creación del distrito Biolley de Buenos Aires

Un lugar lleno de bellezas naturales, de emprendimientos, de proyectos y de desarrollo, ese el distrito de Biolley en el cantón de Buenos Aires.

Fue creado el 7 de noviembre de 1995 mediante el Decreto Ejecutivo 24470-G.

Por lo que, en este 2025, se cumplen 30 años desde su fundación.

De ahí que la Asociación de Desarrollo Integral del distrito Biolley y el Consorcio Turístico Biolley – La Amistad, están organizando una serie de actividades para festejar estas tres décadas.

Se tendrán tres caminatas de un día, las cuales serán en el límite o dentro del Parque Internacional La Amistad.

El acto principal, será el viernes 7 de noviembre a partir de las 10 de la mañana, en el salón multiusos en la comunidad de Colorado.

Junto a las palabras de las autoridades cantonales, el homenaje a personas e instituciones, participaciones artísticas de estudiantes y músicos locales y de la rendición de cuentas que darán algunas instituciones.

Y se dará apertura a la primera Feria de Productos y Emprendimientos Turísticos del distrito Biolley que se mantendrá abierta hasta el domingo 9 de setiembre.

El distrito de Biolley, es muy organizado.

Por lo que noviembre, es un mes lleno de actividades de celebración, por los 30 años del distrito de Biolley.