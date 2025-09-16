En Pérez Zeledón recibirán a representantes de diferentes países para analizar la vida independiente

Del 22 al 26 de setiembre, estarán en Pérez Zeledón, 14 personas de diferentes países, compartiendo con organizaciones de personas con discapacidad del cantón y conociendo diferentes experiencias del Modelo de Vida Independiente.

Esto es porque desde el 2023 y hasta el 2025, el Conapdis brinda el Curso del Tercer País sobre el Empoderamiento de Personas con Discapacidad y el Mejoramiento del Apoyo Nacional para la Vida Independiente, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA).

Este año se realizará del 8 de setiembre al 10 de octubre de 2025 en Costa Rica de forma bimodal (dos semanas virtuales y una semana presencial).

Las personas participantes son funcionarios de instituciones públicas y municipalidades de diferentes países de América Latina y el Caribe interesadas en desarrollar proyectos de inclusión social, autonomía y vida independiente para una participación de 14 personas (países como: Chile, Bolivia, Ecuador, República Dominicana, Perú, Honduras, Colombia, Uruguay, Paraguay, Panamá y Guatemala.

En la modalidad presencial, se tiene esta agenda.