En templo El Calvario habrá elecciones infantiles este domingo

Con el fin de que los niños y jóvenes tengan la oportunidad de ejercer su voto de una manera simbólica, es que este domingo primero de febrero habrá elecciones infantiles en Pérez Zeledón.

Los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús de la Diócesis de San Isidro, tienen a cargo este proceso.

En el caso de Pérez Zeledón, estarán en el templo católico El Calvario en San Isidro de El General, de 10 de la mañana a cinco de la tarde.

En esta fiesta nacional, fiesta patriótica, como le han denominado, pueden participar los menores desde los cinco a los 17 años.

Durante estas elecciones, habrá una serie de actividades.

El material les fue facilitado por el Tribunal Supremo de Elecciones y se les tiene que devolver posteriormente.

También, se tendrán votaciones infantiles en División y La Puna de Potrero Grande.

De esta manera, los niños y jóvenes menores de 18 años, podrán participar en este proceso democrático.