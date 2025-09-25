Estas son las fechas de las actividades del Festival Luces del Valle 2025 en su 20 Aniversario

30 de noviembre, Iluminación del Árbol

5 de diciembre, Tope Nocturno

6 de diciembre, Desfile de bandas y carrozas

13 de diciembre, Carrera atlética

27 de diciembre, Quédese en P.Z.

Aparte desde ya estas fechas para que disfrute con su familia y amigos. Ya la Comisión Organizadora del Festival Luces del Valle, prepara todo para cada una de las actividades.

Se inicia el 30 de noviembre, con la iluminación del Árbol de Navidad y del parque de San Isidro de El General, donde se esperan a decenas de niños y niñas.

Sigue el tope nocturno el viernes cinco de diciembre, que este año, le corresponde a la Asociación de Desarrollo Integral de San Carlos de La Amistad.

Para el desfile de bandas y carrozas, para el sábado seis de diciembre, ya se tienen prácticamente todas las delegaciones, que incluye a las bandas seleccionadas tras la audición y las invitadas; además de las carrozas y otros grupos.

El deporte es parte de este Festival también, por lo que el sábado 13 de diciembre, será la carrera.

Y se concluye el sábado 27 de diciembre con el Quédese en P.Z. para este año vuelven los conciertos y el simulacro de fin de año.

Y un dato muy importante, este 2025, se cumplen 20 años de que se organiza la actividad.

Así que un diciembre muy movido, lleno de actividades lo esperan en el Festival Luces del Valle.