70 centros educativos de Pérez Zeledón y 335 en la Zona Sur tendrán internet de alta velocidad

Aguas Buenas de Platanares, La Colonia de San Pedro, El Progreso de Pejibaye, Santa Lucía de Río Nuevo, Tirrá de Rivas, Corralillo de La Amistad, Las Brisas de Cajón y Santa Cruz de El General.

Estos son algos de los centros educativos de Pérez Zeledón, que se verán beneficiados con un internet de alta velocidad.

En total serán 70 las instituciones beneficiadas en el cantón con este proyecto del Fondo Nacional de Telecomunicaciones.

Mientras que en toda la Zona Sur, serán 72 en Buenos Aires, 66 en Coto Brus, 38 en Golfito, 14 en Puerto Jiménez, 34 en Corredores y 41 en Osa.

Para un total regional de 335 centros educativos.

Precisamente, FONATEL, recibió un total de 75 ofertas de 9 oferentes para conectar a Internet de Banda Ancha a 1450 escuelas y colegios públicos que forman parte del programa la Red Educativa en todo el país.

Además de la conexión a Internet de alta velocidad el proyecto incluye instalación de la red interna inalámbrica de estos centros educativos.

La contratación que promueve el Fideicomiso de la Gestión Financiera y de los Proyectos y Programas de FONATEL, bajo la modalidad según demanda, representa una inversión de aproximadamente USD $119 millones (más de ¢60 mil millones de colones).

El Fideicomiso informó que “el pasado viernes 12 de setiembre del 2025 se realizó la apertura de ofertas, teniendo como resultado un total de 75 ofertas recibidas para las 22 líneas que componen la licitación”.

Tanto el Banco de Costa Rica en su rol de fiduciario y la Superintendencia de Telecomunicaciones como administrador de los programas y proyectos de FONATEL, cuentan con 160 días hábiles para revisar las ofertas y adjudicar a la empresa que ejecutará el proyecto.

La contratación tiene cuatro componentes: