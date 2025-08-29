Este es el orden de las delegaciones del desfile del 15 de setiembre

  1. Bomberos
  2. Cruz Roja
  3. Delegación oficial
  4. Centro de Educación Especial
  5. Grupo de baile Dejando Huellas
  6. Escuela Pedro Pérez Zeledón
  7. Escuela 12 de Marzo
  8. Escuela Hernán Rodríguez de Palmares
  9. Escuela Villa Ligia
  10. Escuela La Repunta
  11. Escuela Quebradas
  12. Escuela Los Ángeles
  13. Escuela Melico Salazar
  14. Escuela IDA Jorón
  15. Escuela y Colegio La Asunción
  16. Escuela y Colegio del Valle
  17. BMS
  18. Unidad Pedagógica José Breiderhoff
  19. Liceo de San Pedro
  20. CTPAIRA de Pedregoso
  21. Colegio Científico
  22. Liceo Fernando Volio de Palmares
  23. Liceo Unesco
  24. CTP San Isidro
  25. CTP General Viejo
  26. Liceo Sinaí
  27. UNED- Diwo
  28. UISIL-La Ceniza
  29. Proyección Folclórica El Legado
  30. Grupo Ditkeve- Río Grande
  31. Liverpool Compañía de Danza
  32. Grupo Herencias
  33. Banda Alfa Elemental
  34. Banda Arcángel Miguel
  35. Banda Valle del General
  36. Banda Autónoma Brunka

 

