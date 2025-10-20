Estudiantes de los liceos rurales de El Jardín y Río Nuevo llevan alegría a adultos mayores residentes de centro

Como parte de su proyecto de Educación Cívica, estudiantes de undécimo año del Liceo Rural de Río Nuevo y del Liceo Rural El Jardín en Pérez Zeledón, llevaron mucha alegría y amor, a los adultos mayores.

En este caso, fue al Centro Adulto Mayor Casa de Reposo el Valle.

En este espacio compartieron con un bingo, con baile, comida y buena música.

Los escucharon y le llevaron hasta regalitos.

Esta es la segunda ocasión que se realiza la iniciativa. En el 2024, estuvieron en el Hogar Betania.

Una bonita experiencia tanto para los estudiantes como para los residentes de este Hogar, quienes compartieron con diferentes actividades.