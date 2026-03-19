Estudiantes de mecánica liviana de vehículos del INA en Pérez Zeledón se gradúan este año

En abril se espera que se lleve a cabo la graduación de los estudiantes de mecánica liviana de vehículos en el Instituto Nacional de Aprendizaje en Pérez Zeledón y que, a partir de eso, puedan hacer sus prácticas.

Los participantes reciben información actualizada y pertinente, para que puedan dar un mejor servicio.

Esto es parte de la oferta que están brindando en este momento. En el caso del Centro en San Isidro de El General, cuentan con 300 estudiantes activos.

Se trabaja en reforzar diferentes áreas.

Parte del trabajo para este 2026.