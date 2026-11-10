Sector Piñuela del Parque Nacional Marino Ballena cerrará durante seis meses

El sector Piñuela del Parque Nacional Marino Ballena permanecerá cerrado al público durante seis meses, a partir de este lunes 9 de noviembre de 2026, según informó el Área de Conservación Osa.

La decisión responde al deterioro que presenta la infraestructura del Centro Operativo, situación que representa un riesgo para la seguridad tanto de los visitantes como de los funcionarios que laboran en el lugar.

Durante este periodo, quedarán suspendidos todos los ingresos por tierra, así como las actividades de embarque y desembarque. Además, los visitantes no podrán utilizar los servicios sanitarios ni las duchas ubicadas en este sector.

Pese al cierre, las labores de control y protección de los recursos naturales continuarán desarrollándose con normalidad en la zona.

El Área de Conservación Osa aclaró que el Parque Nacional Marino Ballena se mantendrá abierto al público en sus otros sectores: Uvita, Colonia y Ballena, por lo que los turistas podrán continuar visitando estos espacios naturales.

La medida busca garantizar condiciones seguras para quienes visitan y trabajan en esta área protegida.