Estudiantes del INA muestran su talento en pasarela de alta costura en Pérez Zeledón

Con creatividad, dedicación y mucho talento, 14 estudiantes del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en Villa Ligia de Pérez Zeledón, presentaron una colección de vestidos de alta costura durante una pasarela que permitió mostrar los conocimientos adquiridos a lo largo de su proceso de formación.

La actividad reunió diseños elaborados por las participantes, entre ellos: vestidos de novia, quinceañeras y trajes de gala, confeccionados como parte de su preparación en el área textil.

Para las estudiantes, esta pasarela representó la culminación de un proceso de aprendizaje de varios meses, en el que dedicaron tiempo al diseño, elaboración y confección de cada una de sus prendas. Incluso, algunas participantes decidieron modelar sus propias creaciones.

Los diseños reflejaron no solo las técnicas aprendidas, sino también historias personales, sueños y mucha creatividad. Para algunas de las egresadas, esta experiencia significa la oportunidad de convertir su pasión por la costura en una alternativa laboral.

La formación contempla diferentes etapas, desde el manejo de máquinas de coser hasta confección infantil, ropa para dama, lencería, chaquetas y técnicas especializadas de alta costura. El curso final tuvo una duración de 240 horas, como parte de un proceso formativo que en algunos casos se extendió por cerca de dos años.

Según representantes de la institución, estas actividades permiten evidenciar la calidad de los conocimientos adquiridos y las capacidades de las estudiantes para incorporarse al mercado laboral y ofrecer sus servicios de confección.

Las 14 participantes provienen de diferentes comunidades, entre ellas Santa Elena, Cocorí, Rivas, Quepos y distintos sectores de Pérez Zeledón.

Con esta pasarela, las estudiantes cerraron una importante etapa de formación y dieron un paso hacia nuevas oportunidades de emprendimiento y desarrollo profesional.

El INA también hizo un llamado a las personas interesadas en capacitarse en el área textil para acercarse a sus oficinas y consultar la oferta de cursos disponible para el 2027.