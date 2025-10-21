Experto en actividades deportivas inclusivas dará apoyo en Pérez Zeledón por dos años

Minoru Fukano, es el experto japonés, miembro del Programa de Voluntarios de JICA Costa Rica, quien este año inició sus labores de cooperación en deportes inclusivos en el cantón de Pérez Zeledón.

Su labor inició el pasado tres de setiembre y se extenderá por dos años, es decir, hasta marzo del 2027.

La intención es que promueva actividades deportivas inclusivas para personas con discapacidad, fomentando la salud y la integración social a través del deporte.

Su presencia en el cantón se logra tras un convenio con la Municipalidad y con el apoyo de MIDEPLAN.

Minoru, ya se encuentra trabajando de lleno.

Este joven japonés, da su aporte desde su especialidad al desarrollo local y al fortalecimiento comunitario.

El entrenador físico, ya comenzó a trabajar con diferentes grupos que agremian a personas con discapacidad y en apoyo a actividades de la Municipalidad.