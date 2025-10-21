Casi 24 mil estudiantes de Pérez Zeledón participarán en los Juegos Deportivos Estudiantiles 2025

Una gran participación. Sin duda, hacer deporte y participar en diferentes competencias, es algo que traen en la sangre los estudiantes de escuelas y colegios de la dirección regional de Educación de Pérez Zeledón.

En este año 2025, la cifra de alumnos quienes se suman en diferentes disciplinas es alta y va a superar los datos con respecto al 2024.

Falta poco para que cierre el curso lectivo y por ende, las diferentes competencias, muchas de deporte individual o grupal, ya se realizaron y otras están en proceso de finales interregionales o bien nacionales.

De acuerdo con el asesor de Educación Física, Robert Arias, en el primer semestre, se registraron 13 mil estudiantes participando y se esperar cerrar con casi 24 mil alumnos.

Actividades que quedan pendiente, en la programación se encuentra la final de Athletic kids A, que será el 29 de octubre.

Muchas actividades deportivas, con una amplia participación de los niños y jóvenes.