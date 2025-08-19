Esperan unos 2500 estudiantes en Feria Vocacional del MEP

Los estudiantes de último nivel de los colegios de la Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón, participarán en la feria vocacional que se realizará este jueves 21 de agosto en el Polideportivo de San Isidro de El General.

Para este día, esperan a unos 2500 alumnos, tanto de colegios diurnos como nocturnos.

La actividad será de siete y media de la mañana a 8 y media de la noche.

La actividad la coordina la asesoría de Orientación.

Se esperan unos 20 centros de educación superior, entre universidades públicas, privadas e institutos, que tendrán sus ofertas académicas para cientos de estudiantes, que están analizando una de las decisiones más importantes de la vida, como es la carrera que estudiarán.

Para el departamento de Orientación de la regional del MEP, esta actividad es de suma importancia, para que los jóvenes de las diversas zonas del cantón aclaren dudas en torno a la carrera que quieran estudiar.

Cada año se lleva a cabo esta actividad, con el fin de ayudar a los jóvenes a escoger su carrera y conocer las diferentes opciones.