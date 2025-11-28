50 obras forman parte de la Exposición Colectiva Colores de Vida

Mucho talento hay en el cantón. En el lobby del Complejo Cultural en San Isidro de El General, se encuentra la exposición colectiva: Colores de Vida.

Son 50 obras de 30 expositores generaleños.

La actividad la coordinadora la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Zeledón.

Usted puede apreciar las bellezas de obras que se encuentran en este lugar.

Los interesados en ver las obras y hasta la posibilidad de comprar una, pueden acercarse en los diferentes horarios.

De lunes a viernes de cuatro a cinco y media de la tarde; además de seis a ocho de la noche.

Mientras que los sábados y domingo, en horario de ocho a 11 y media de la mañana; de 12 medio día a 4 y media de la tarde; de cinco a seis y media de la tarde.

La entrada es gratuita.