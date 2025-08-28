Familia realiza campaña para comprar medicamento a joven con hipertensión pulmonar

Un rojo por Karol Marín Hidalgo, es el nombre de la campaña que lleva a cabo una familia que vive en Lomas de Cocorí en Pérez Zeledón.

Ella tiene hipertensión pulmonar y requiere tomarse unos medicamentos muy costosos, que solo se adquieren fuera del país, que por mes son alrededor de millón 800 mil colones.

Y lograron comprarlo el primer mes y los resultados en Karol, son positivos.

Esto, mientras esperan se resuelva un recurso de amparo que interpusieron ante la CCSS, por negárselos.

Esta joven tiene 26 años y desde los 15 años de edad tiene artritis reumatoidea.

Luego, tuvo afectación en una arteria. Estuvo internada varios días y le diagnosticaron hipertensión pulmonar.

El especialista le envió que se toara la macitentan y el tadalafilo.

Sin embargo, ambos medicamentos le fueron negados en la CCSS, por lo que acudieron a la vía legal y hasta la Defensoría de los Habitantes.

Karol, tras tomar el medicamento este mes, se siente mejor, pues ha estado estuvo en sillas de ruedas, en condiciones donde ni bañarse podía.

Por lo que, mientras se resuelve el tema legal, busca los recursos para tomarse esos medicamentos que necesita.

Si alguna persona quiere ayudar, puede hacerlo al 8628-7932 con la misma Karol.