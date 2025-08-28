Ocho instituciones disputaron fase regional de voleibol categoría C estudiantil 

Por
Johan Garcia G.
-
0
12

Colegio La Asunción, Liceo Unesco, Fray Felipe, Liceo Sinaí, CTP AIRA, Colegio del Valle, CTP General Viejo, BMS disputaron la jornada regional de voleibol de playa categoría C de juegos estudiantiles 2025.

