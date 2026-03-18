3 modalidades de estafa destacan en denuncias ante OIJ en Pérez Zeledón

Por
Johan Garcia G.
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Las estafas continúan entre las denuncias frecuentes ante el Organismo de Investigación Judicial en Pérez Zeledón.

Una llamada telefónica, haciéndose pasar por algún funcionario es frecuente en los casos que analizan los investigadores judiciales.

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