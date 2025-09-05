Atleta generaleña aspira a representar a nuestro país

Evelyn Jiménez Luna es una de las atletas que viene ganando terreno en las competencias atléticas de nuestra zona, tuvo una destacada participación en la ultramaratón y el fin de semana pasado un segundo lugar en el reto de las aguas eternas.
Evelyn Jiménez Luna es una de las atletas que viene ganando terreno en las competencias atléticas de nuestra zona, tuvo una destacada participación en la ultramaratón y el fin de semana pasado un segundo lugar en el reto de las aguas eternas.
En Tv Sur Pérez Zeledón nos interesa conocer su opinión, consultas o comentarios así que le invitamos a que nos contacte.
Tel: (506) 2772-1414