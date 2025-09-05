Atleta generaleña aspira a representar a nuestro país

Evelyn Jiménez Luna es una de las atletas que viene ganando terreno en las competencias atléticas de nuestra zona, tuvo una destacada participación en la ultramaratón y el fin de semana pasado un segundo lugar en el reto de las aguas eternas.

