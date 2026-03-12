Calendario pondrá a prueba al Municipal Pérez Zeledón ante tres grandes 

De visita contra Alajuelense en la jornada 12, de local en la trece contra Cartaginés y en Tibás en la fecha 14 contra Saprissa, tres de los cuatro equipos tradicionales serán los próximos rivales de los Guerreros del Sur en el clausura 2026.
De visita contra Alajuelense en la jornada 12, de local en la trece contra Cartaginés y en Tibás en la fecha 14 contra Saprissa, tres de los cuatro equipos tradicionales serán los próximos rivales de los Guerreros del Sur en el clausura 2026.
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