Calendario pondrá a prueba al Municipal Pérez Zeledón ante tres grandes 

Por
Johan Garcia G.
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De visita contra Alajuelense en la jornada 12, de local en la trece contra Cartaginés y en Tibás en la fecha 14 contra Saprissa, tres de los cuatro equipos tradicionales serán los próximos rivales de los Guerreros del Sur en el clausura 2026.

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