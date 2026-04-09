Ciclistas de Pérez Zeledón aportaron 4 medallas en el primer día de competencia en centroamericano 

Este jueves 9 de abril comenzó el Campeonato Centroamericano de Ciclismo en la provincia de Guanacaste, la primera jornada tuvo la contrarreloj como protagonista.

En juvenil las generaleñas Fátima Elizondo con un crono de 22:46 se proclamó campeona y la medalla de plata fue para Francell Martínez con 23:24 de tiempo.

En élite Alondra Granados se subió al podio con una medalla de bronce 39:05 marcó el reloj.

En masculino en la categoría sub 23 el joven oriundo de Cajón fue el mejor tiempo, sumando otra presea de oro para la selección de Costa Rica, Pablo Sancho tuvo una marca de 44:04.