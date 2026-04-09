Analizan con fuerzas vivas el manejo del Parque Nacional Chirripó

A mediados de marzo, se llevó a cabo una actividad de análisis con la efectividad del manejo del Parque Nacional Chirripó con actores locales y los funcionarios del Área de Conservación La Amistad Pacífico.

El director del ACLAP, considera que esta evaluación se haga desde diferentes ámbitos de la sociedad.

Por lo que, es una actividad que se realiza todos los años donde se analizan aspectos como las condiciones del parque, educación ambiental, incendios forestales, recursos naturales y otros.

Las observaciones que se dieron, serán analizadas.

De esta manera, se busca mejorar el trabajo en el Parque Nacional Chirripó.