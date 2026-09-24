Una vuelta máster con sede en Pérez Zeledón es uno de los proyectos para 2027 

Por
Johan Garcia G.
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El acercamiento entre el comité cantonal de deportes de Pérez Zeledón y la Federación Costarricense de Ciclismo marcan las posibilidades de realizar competencias en nuestro cantón durante 2027.

Una de las opciones es una vuelta master.   

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