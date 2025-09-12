Con un proyecto buscan reforzar las áreas de salud para mejorar la atención de las principales enfermedades que afectan a las personas 

Por
Johan Garcia G.
-
0
13

El área de salud de Pérez Zeledón está dentro de un plan piloto que desarrolla la Caja Costarricense de Seguro Social, que busca mejorar la atención de los principales padecimientos que afectan a los costarricenses.

