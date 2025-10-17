Conapdis confirma quejas de personas con discapacidad por cambios de paradas de buses en San Isidro de El General 

Por
Johan Garcia G.
-
0
7

La directora regional Brunca del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad confirmó  a Tv Sur que ya son varias quejas las que recibieron por el cambio de paradas de autobuses en San Isidro de El General.

