Este viernes se realizó la donación de cabello para mujeres que luchan contra el cáncer de mama

Fiorella tiene 10 años y fue una de las que donó su cabello durante la actividad que se realizó este viernes 17 de octubre en el parque de San Isidro de El General, como parte de la conmemoración Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.
Fiorella tiene 10 años y fue una de las que donó su cabello durante la actividad que se realizó este viernes 17 de octubre en el parque de San Isidro de El General, como parte de la conmemoración Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.
En Tv Sur Pérez Zeledón nos interesa conocer su opinión, consultas o comentarios así que le invitamos a que nos contacte.
Tel: (506) 2772-1414