Dos ciclistas bonaerenses se subieron al podio en la élite del gran fondo zona sur 

La décima edición del gran Fondo Zona Sur fue un éxito, con la salida en la distancia de 154 kilómetros en el Hotel del Sur en Daniel Flores Pérez Zeledón y la meta en Uvita de Osa.

En la categoría élite masculina Pablo Mudarra se dejó la primera posición con un tiempo de 3:31:32 y los bonaerenses Leandro Varela y Andrés Alpízar completaron el podio.

Otras categorías en la distancia de 154 kilómetros Alejandra Tattenbach, en Master A femenina con un tiempo de 3:58:27; Fiorella Herrera en Master B con 4:08:11; Andrea Casalvolone en Master C femenina con 4:08:48; y Karina Hernández en Master D femenina con 4:52:21.

En masculino para Vladimir Fernández en Master A con 3:31:39; Edwin Alberto Godínez, en Master B con 3:34:57; Henry Azofeifa Master C con 3:45:10; Nelson Webb, en Master D con 3:58:21; y José Herrera en Master E con 4:08:03.

En la distancia de 100 kilómetros, la victoria en la categoría Open femenina fue para Ibi Salas con un tiempo oficial de 2:37:56, Open masculino el ganador fue Santiago Prendas con un tiempo de 2:35:04.