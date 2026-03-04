Dos jugadores del Municipal Pérez Zeledón participaron en todos los minutos durante la primera vuelta del clausura 2026

Cinco jugadores de los Guerreros del Sur fueron los más regulares durante los primeros 9 partidos del campeonato de clausura 2026, destacando el portero Bryan Segura y el delantero Manuel Morán, que jugaron todos los minutos de la primera vuelta.
