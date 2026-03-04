Dos jugadores del Municipal Pérez Zeledón participaron en todos los minutos durante la primera vuelta del clausura 2026

Por
Johan Garcia G.
-
0
22

Cinco jugadores de los Guerreros del Sur fueron los más regulares durante los primeros 9 partidos del campeonato de clausura 2026, destacando el portero Bryan Segura y el delantero Manuel Morán, que jugaron todos los minutos de la primera vuelta.

