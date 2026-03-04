Pérez Zeledón aporta tres ciclistas a la selección que participará en el panamericano en Colombia 

Pablo Sancho, Alondra Granados y Francell Martínez, son tres pedalistas que representaran a Costa Rica en el panamericano de ciclismo de ruta que se realizará en Colombia del 16 al 22 de marzo.

Este es el comunicado enviado este miércoles 4 de marzo por la Federación Costarricense de Ciclismo

Definida la Selección de Ruta que disputará el Panamericano en Colombia

Ya están definidas las selecciones de ruta tanto en masculino como en femenino que representarán al país en el Panamericano que se disputará en Montería, Córdoba, Colombia del 16 al 22 de marzo.

Los llamados por José Adrián Bonilla a la selección masculina son:

Sebastián Brenes

Jason Huertas

Donovan Ramírez

Joseph Ramírez

Daniel Bonilla

Gabriel Rojas

Kendall Fernández (Sub 23)

Pablo Sancho (Sub 23)

Daniel Gómez (Sub 23)

Isaac González (Sub 23)

Matías Calzada (Junior)

El año pasado, Costa Rica ganó dos medallas en este mismo torneo, Sebastián Brenes obtuvo plata y Jason Huertas bronce, en aquella ocasión en Montevideo, Uruguay.

“La convocatoria se basó en la preselección que hizo Andrey, de hecho que en vista de los buenos resultados que se obtuvo el año pasado y el buen ambiente que había entre los muchachos y tomando en cuenta también todos tuvieron la disposición con el proceso de la preselección y los entrenamientos, se decidió llevar en élite la misma selección con la que obtuvimos el año pasado las dos medallas, ya que el perfil de este año es muy parecido, es totalmente plano”, explicó José Adrián Bonilla.

“En sub 23, buscamos renovar, gente con juventud como un Kendall, que es un corredor con mucha proyección y creemos que que podría tener un muy buen resultado o Daniel Gómez, son muchachos que se han mostrado muy bien y creo que tienen muy buen futuro”, agregó.

Por su parte el técnico Luis Segura convocó a la selección femenina a siguientes corredoras:

Gloriana Quesada

Alondra Granados

Yailin Gómez

Melisa Ávila

Dixiana Quesada

Francel Martínez (Junior)

“Es un circuito muy plano, hemos tratado de llevar a muchachas que se defienden bien en esa parte, en esa calidad de circuito, vamos a tratar de dar la pelea en contrarreloj con Gloriana y Alondra, ellas han venido haciendo las cosas bien en en esa en ese tipo de prueba”, explicó Luis Segura.

“Vamos a toparnos con Colombia, como las demás paises que van a estar muy fuertes, tenemos que hacer una carrera inteligente, ya estamos listos, vamos a enfrentar este panamericano de la mejor manera para dejar en alto a Costa Rica, que en la parte importante”, agregó.

Además de José Adrián Bonilla en masculino y Luis Segura con la femenina, el cuerpo técnico lo integran la masajista Lillian Monge y el mecánico Bradley Muñoz.