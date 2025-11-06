Nueve líderes de diferentes países participan en formación sobre vida independiente del Centro Morpho

Durante una semana, el Centro Morpho en Pérez Zeledón, recibe a pasantes de diferentes países, con el fin de conocer la realidad de la vida independiente en Costa Rica.

El curso se denomina: “Desarrollo de Capacidades de los líderes con discapacidad para la implementación de la Convención de las Naciones Unidas de los derechos de las personas con discapacidad.

Los participantes, ya iniciaron el proceso de capacitación en el cantón y manifestaron su complacencia, con lo que han aprendido.

Durante este curso, se ven una serie de temas.

El Centro Morpho recibe estos pasantes como parte de un convenio que firmaron con JICA.

Los pasantes estarán hasta la próxima semana.