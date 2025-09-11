El cambio profundo en la planilla es una las claves del buen momento del Municipal Pérez Zeledón según su entrenador

Dejar de luchar en la parte baja de la tabla como fue en los últimos campeonatos a buscar la primera posición, esa es la actualidad del Municipal Pérez Zeledón en el apertura 2025.
