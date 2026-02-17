El Deportivo Arcoíris de Cajón aspira al bicampeonato en la Copa Chirripó

El actual campeón aseguró su pase a la final dejando en el camino al equipo de Platanillo, Tv Sur conversó con su capitán Fabián Mora sobre lo que significa llegar al último partido de la Copa Chirripó 2025-2026.
