El Deportivo Arcoíris de Cajón aspira al bicampeonato en la Copa Chirripó

Por
Johan Garcia G.
-
0
12

El actual campeón aseguró su pase a la final dejando en el camino al equipo de Platanillo, Tv Sur conversó con su capitán Fabián Mora sobre lo que significa llegar al último partido de la Copa Chirripó 2025-2026.

