El Municipal Pérez Zeledón terminó octavo la primera vuelta del torneo de apertura 

Ocho puntos en nueve partidos, con 7 goles anotados y 14 recibidos, un octavo puesto en la tabla, así termino el Municipal Perez Zeledon la primera vuelta del campeonato de apertura.
De local los generaleños solo registraron cuatro puntos.
Ocho puntos en nueve partidos, con 7 goles anotados y 14 recibidos, un octavo puesto en la tabla, así termino el Municipal Perez Zeledon la primera vuelta del campeonato de apertura.
De local los generaleños solo registraron cuatro puntos.
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