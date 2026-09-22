El Municipal Pérez Zeledón terminó octavo la primera vuelta del torneo de apertura 

Por
Johan Garcia G.
-
0
27

Ocho puntos en nueve partidos, con 7 goles anotados y 14 recibidos, un octavo puesto en la tabla, así termino el Municipal Perez Zeledon la primera vuelta del campeonato de apertura.

De local los generaleños solo registraron cuatro puntos.

Artículos relacionadosMás del autor