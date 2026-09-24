Este domingo 27 de setiembre será el reconocimiento de ruta para la carrera del cantonato 

Desde las 7 de la mañana, este domingo 27 de setiembre, los atletas podrán realizar un reconocimiento de la ruta de la carrera del cantonato que se realizará el 25 de octubre con salida y llegada en el polideportivo de San Isidro de El General.
Desde las 7 de la mañana, este domingo 27 de setiembre, los atletas podrán realizar un reconocimiento de la ruta de la carrera del cantonato que se realizará el 25 de octubre con salida y llegada en el polideportivo de San Isidro de El General.
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