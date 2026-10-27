El primero de noviembre realizarán un entrenamiento de atletismo en Barrio Lourdes 

Por
Johan Garcia G.
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Como una forma de apoyo para Selena Esquivel y Sebastián Hernández a pocos días de participar en el Reto Vulcano en México, este domingo primero de noviembre se realizará un entrenamiento de atletismo con salida y llegada en Barrio Lourdes.

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