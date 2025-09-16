Este año registra 22 incendios estructurales en Pérez Zeledón

Por
Johan Garcia G.
-
0
27

Durante el fin de semana el Cuerpo de Bomberos de Pérez Zeledón atendió dos incendios estructurales, uno en la zona de La Brisas y otro en Peñas Blancas, llegando a la cifra de 22 en lo que llevamos del año 2025.

Artículos relacionadosMás del autor