Este año registra 22 incendios estructurales en Pérez Zeledón

Durante el fin de semana el Cuerpo de Bomberos de Pérez Zeledón atendió dos incendios estructurales, uno en la zona de La Brisas y otro en Peñas Blancas, llegando a la cifra de 22 en lo que llevamos del año 2025.
